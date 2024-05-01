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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الاحتلال يتحدث عن خطر واضح بعد استخدام الجنائية الدولية ضد إسرائيل

رئيس إسرائيل وبلينكن
رئيس إسرائيل وبلينكن

التقى رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، هاجم هرتسوغ احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال هرتسوغ: "يحاول أعداؤنا وعناصرهم الأخرى تقويض العملية برمتها باستخدام المنتديات القانونية الدولية التي أنشئت من أجل الحصول على نظام عالمي يسعى إلى السلام، ويسعى إلى القيم والمعايير التي نؤمن بها جميعا في العالم الحديث.. خاصة الجهود المبذولة في المحكمة الجنائية الدولية."

وزعم هرتسوغ أنه: "لدى إسرائيل نظام قانوني قوي جدا، ونظام قضائي وإنفاذ قانون قوي جدا، وقد اتبعت خطوات قانونية من أعلى السلطات في هذه الأرض [ضد] أي مواطن آخر".

وأشار إلى أن استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "يمثل خطرا واضحا وحاضرا على الديمقراطيات وعلى الدول المحبة للسلام التي تسعى إلى اتباع قواعد القانون الدولي، وأدعو جميع حلفائنا وأصدقائنا إلى الاعتراض على أي جهود من هذا القبيل ورفضها".

وقد ألقى بلينكن باللوم مباشرة على حماس لفشلها في التوصل إلى صفقة رهائن، قائلا هي "السبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك".

وتابع: "لا تأجيل، لا أعذار.. لقد حان الوقت الآن".

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