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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب مبلغ مالي.. ضبط المتهمين بطعن عامل بكفر شكر في القليوبية

حبس متهم
حبس متهم

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على المتهمان بطعن عامل في مدينة كفر شكر ، حيث تبين أن سبب ارتكاب الواقعة قيام أحد المتهمين  بطعنه أثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالى كان المتهم اقترضه من المجنى عليه وعندما طالبه برد المبلغ نشبت بينهم مشاجرة قام المتهم بطعنه وفرا هاربا بصحبة زميله وتم نقل المصاب الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
كان مامور مركز شرطة كفر شكر تلقى إشارة من مستشفى كفر شكر العام بوصول عامل مُصاب بجرح طعنى وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه  وشخصين فقام احدهما بطعنه وفرا هاربين .
وانتقلت  قوة أمنية لمكان الواقعة وبسؤال المصاب أفاد بقيام احد المتهمان بإقتراض مبلغ مالى منه ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم وقام على إثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته وفرا هاربين ، وفى أحد الأكمنه القى القبض على المتهمان وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مديرية أمن القليوبية كفر شكر مستشفي كفر شكر أمن القليوبية

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