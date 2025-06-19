إسعاف الاحتلال: ارتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 65 نتيجة الصواريخ الإيرانية

أفادت القناة “العربية”، في نبأ عاجل، بأن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل أسفر عن ارتفاع كبير في أعداد الضحايا والنازحين داخل إسرائيل، مع استمرار إطلاق الصواريخ الإيرانية منذ اندلاع المواجهة.

برلماني: البيان الدولي المشترك من مصر و20 دولة رسالة قوية ضد العدوان على إيران إعلام إسرائيلي: إطلاق أكثر من 400 صاروخ منذ بدء الحرب مع إيران

الإسعاف الإسرائيلي: 65 إصابة جديدة اليوم

أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل 65 إصابة جديدة اليوم، نتيجة الهجمات الصاروخية التي استهدفت عدة مناطق داخل إسرائيل.

24 قتيلاً و838 مصابًا منذ بداية الحرب

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد ارتفع إجمالي الخسائر البشرية إلى 24 قتيلاً و838 مصابًا، منذ بدء الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية.

إجلاء 5 آلاف شخص من مناطقهم

كما تم إجلاء نحو 5 آلاف شخص من منازلهم، بسبب المخاطر الناجمة عن استمرار القصف وسقوط الصواريخ، وسط تحذيرات من تصعيد أكبر في الساعات المقبلة.