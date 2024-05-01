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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متأثرين بحروق خطيرة.. مصرع 3 أشقاء في انفجار أنبوبة غاز بمنزلهم بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

لفظ 3 أطفال اشقاء، أنفاسهم الأخيرة متأثرين بإصابتهم بحروق إثر انفجار أنبوبة غاز بمنزل رعزبة جعفر ببرمبال الجديدة بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

ولقي مصرعه كل من “منة عبد السميع مصطفي عبد السميع”، ١٣ عاما، متأثرة بحروق بالدرجة الثالثة، كذلك شقيقها “مازن عبد السميع مصطفي عبد السميع”، ١١ عاما، وإصابته حروق بالدرجة الثالثة.

كما لفظ شقيقهما "مروان عبد السميع مصطفي عبد السميع"، ١٠ أعوام، إثر إصابته بحروق بالدرجة الثانية والثالثة.

وتم نقل جثامين المتوفين لمستشفى منية النصر، وتحويلها إلي المستشفى الدولي قسم الحروق. 

كما نتج عن الانفجار إصابة الأم وتدعى “منال علي عبد العال”، ٥١ عاما، بحروق بكامل الجسم من الدرجة الأولى  وحالتها حرجة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

 

بمحافظة الدقهلية بالدقهلية مستشفى منيه النصر محافظة الدقهلية النيابة العامة الدرجة الثالثة الدقهلية

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