شباب عين شمس يحتفون بالعمال في عيدهم بتوزيع الشيكولاتة |صور

رصدت عدسة صدى البلد، صوراً لمبادرة شبابية بمنطقة عين شمس، حرصوا على الاحتفاء بالعمال في عيدهم.
وقدم شباب المبادرة شيكولاتات وهدايا رمزية، للعمال بمناسبة عيد العمال الموافق أول مايو.
وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى عمال مصر المخلصين، بكل الخير، فهم الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ حباً في الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.