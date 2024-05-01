مفيدة شيحة: مقبلش فكرة راجل لا يعمل علشان معاه فلوس

خصص الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، فقرة عن قيمة العمل في حياة الإنسان، بمناسبة عيد العمال.

وقالت مفيدة شيحة، إن هناك رجالة لا تعمل تحت مبرر أن لديهم أموال، وهؤلاء الأشخاص لديهم خطأ جثيم وطريقة التفكير هذه لا استطيع التعامل معها، متابعة أن :"ماقدرش اتعامل مع راجل لا يعمل علشان معاه فلوس، وهذا مود مش مفهوم وشخصية عجيبة".

وأوضحت مفيدة شيحة، أن العمل تحدي ممتع، وتحقيق نجاح في العمل متعة في الحياة لا مثيل لها، والعمل مرتبط بفكرة انا مين، وانسان ناجح ام غير ناجح.



