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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن «حياة كريمة»|محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع 21 تروسيكل وتجهيز 9 عرائس.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، توزيع 21 تروسيكل على عدد من المستحقين من هذه الأسر وتجهيز 9 عرائس، وذلك بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

 

أكد محافظ كفر الشيخ، اهتمام الدولة المصرية بتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مختلف المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها على أرض الواقع. وأشار إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" تلعب دورًا هامًا في هذا المجال، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الأسر، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

 

أوضح الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن مؤسسة "حياة كريمة" تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذه المشروعات والبرامج تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين التنمية الشاملة والمستدامة

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