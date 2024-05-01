ضمن «حياة كريمة»|محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع 21 تروسيكل وتجهيز 9 عرائس.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، توزيع 21 تروسيكل على عدد من المستحقين من هذه الأسر وتجهيز 9 عرائس، وذلك بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

أكد محافظ كفر الشيخ، اهتمام الدولة المصرية بتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مختلف المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها على أرض الواقع. وأشار إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" تلعب دورًا هامًا في هذا المجال، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الأسر، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

أوضح الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن مؤسسة "حياة كريمة" تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذه المشروعات والبرامج تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة.

FB_IMG_1714575630706

FB_IMG_1714575633640