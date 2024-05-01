خسرنا أعظم امرأة| رسالة مؤثرة من ابنة رانيا فريد شوقي لـ جدتها

أحيت ملك، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى الأربعين لرحيل جدتها، سهير الترك، التي رحلت عن عالمنا الشهر الماضي، بمشاركة كلمات خاصة في منشور عبر صفحتها على موقع إنستجرام.

وشاركت ملك متابعيها مجموعة من الصور التي تجمعها مع جدتها وعلقت، قائلة: «منذ 40 يومًا، لم نفقد العمود الفقري لعائلتنا فحسب، بل خسرنا أيضًا أعظم امرأة وأكثرها محبة على الإطلاق، نونا أنا في حيرة من الكلمات للتعبير عن مدى عمق شعوري، قلبي يؤلمني، ولم تعد الحياة كما كانت منذ رحيلك أفكر فيك وفي ذكرياتنا العزيزة في كل دقيقة تمر على غيابك».

وأضافت ملك: «يحزنني أن أدرك أنني لم أستغل الوقت الذي قضيناه معًا بشكل كامل، أتمنى لو كان بإمكاني التعرف عليك بشكل أفضل وخلق المزيد من الذكريات معك، لقد كنت عمود القوة والحكمة والحب، الذكريات التي شاركناها لا تقدر بثمن، وكانت توجيهاتك لا تقدر بثمن أيضا».

وتابعت: «أنت لم تحبنا بشكل لا مثيل له فحسب، لقد قمت بتربية آباء رائعين قاموا بتربيتنا بالحب والرعاية والتفاهم، لقد علمتنا أن نكون مستقلين ومرنين ولطيفين ومسؤولين، الدروس التي قدمتها لا تعد ولا تحصى، ووجودك جلب النور والسعادة لكل من حولك».

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على تذكر والدتها الراحلة، بعد مرور 40 يوما على وفاتها، داعيةً لها أن يتغمدها الله بواسع رحمته.

نشرت رانيا فريد شوقي صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: فات أربعين يوم على فراقك، وحشتيني ومفتقداكي في كل حاجة في حياتي، أنا تايهة ومش مستوعبة وضعيفة ومكسورة وماشية أكلم نفسي.

وتابعت رانيا فريد شوقي: هو حقيقي أنا مش هشوفك تاني؟ أستغفر الله العظيم لله الأمر من قبل ومن بعد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، أجعل أمي من أهل الجنة، وأرفع درجتها وأجعلها في عليين، اللهم أنت الكريم، أرزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم.

توفيت سهير ترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي، في شهر مارس الماضي.

وأعلنت الفنانة ناهد السباعي خبر الوفاة، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالاتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم.