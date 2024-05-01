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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منصة watch it تعلن عرض فيلم «اخترنا الحياة».. غدا

فيلم اخترنا الحياة
فيلم "اخترنا الحياة"

أعلنت منصة WATCH IT عن عرض الفيلم الوثائقي “اخترنا الحياة”، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحة موعد العرض.

وأوضحت منصة WATCH IT موعد عرض الفيلم الوثائقي “اخترنا الحياة”، وذلك من خلال البوستر الخاص بالفيلم، إذ تضمن صورة شخص يقف بالخلف دون وجه أو ملامح، مبنية أنه سيتم عرض الفيلم غداً، الخميس الموافق 2 مايو، بشكل حصري على المنصة.

اخترنا الحياة

وينطلق عرض مسلسل “دواعى السفر” على منصة watch it  بداية من 15 مايو من الشهر الجاري.

ومسلسل “دواعي السفر” من بطولة أمير عيد، ونادين، وكامل الباشا، وأحمد غزى، وأحمد فاضل، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

ويعد مسلسل “دواعى السفر” أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف، وآخرها مسلسل “ريفو” بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

WATCH IT منصة WATCH IT مسلسل دواعي السفر فيلم وثائقي اخترنا الحياة أعمال WATCH IT

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