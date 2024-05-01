900 مليار جنيه للتنمية.. شيخ القبائل العربية : الرئيس السيسي أنهى عزلة سيناء

قال الشيخ علي أبو فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية إن سيناء تعيش عصرها الذهبى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة لبرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة بشمال سيناء لرصد تفاصيل تدشين مدينة السيسي الجديدة.

900 مليار جنيه

وأضاف أبو فريج قائلا:" نشكر الرئيس السيسي على التعمير والتطوير الكبير في سينا وإنهاءه عزلة سيناء التى فرضت عليها لعقود".

وتابع الشيخ علي أبو فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية قائلا:" خلال الـ 5 سنوات الماضية أنفقت الدولة 900 مليار جنيه فى مشاريع البنية التحتية بسيناء".