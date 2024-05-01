عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عميد أصول الدين بالمنوفية: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل

عيد العمال
عيد العمال

قال الدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين جامعة الازهر فرع المنوفية، إن العمل فى الاسلام واجب شرعي وفريضة ويكفي أن اتقان العمل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ".

وأوضح عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، اليوم الأربعاء: "معنى اتقان العمل يعنى انجازه وتجويده وتنفيذه فى الوقت المطلوب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،  علمنا ان الله يحب كل من يتقن عمله، سواء كان دنيويا أو دينيا" .

وأضاف: "حديث النبي لم يحدد نوع العمل سواء دنيويا أو أخرويا، فلما مر سيدنا النبي على جنازة سأل من يقوم بالجنازة هل جملته وأحسنته، فهذا الفعل لا يضر الميت ولا ينفعه، لكن الله يحب اتقان العمل،  والاسلام دين العمل وذكره الله كثيرا في القرآن، فالمؤمن لا يجب ان يكون عاطلا، والانسان لا يقعد وعليه الاجتهاد والعمل". 

كلية أصول الدين بالمنوفية العمل في الإسلام احتفالات عيد العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. تأهب في الإمارات وذروة أخدود الإكرام في سلطنة عمان

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

الكيلو بـ120 جنيهًا.. "الفلاحين" تكشف مفاجأة عن موعد انخفاض أسعار العنب

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

مكافأة نهاية خدمة وإلغاء استمارة 6.. مفاجأة سارة لعمال القطاعين الحكومي والخاص

ترشيحاتنا

خلصت على شاب | قرار عاجل بشأن واقعة ممرضة المقطم

بسبب عدوانها على قطاع غزة| إسرائيل: قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مكافأة لحماس

الأهلي والإسماعيلي.. محمد هاني يخضع لفحص طبي للاطمئنان على إصابته

حكم ركوع الإمام قبل انتهاء المأموم من قراءة الفاتحة.. اعرف آراء الفقهاء

«مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج».. متحدث الوزراء يكشف الفئات المستحقة

بـ9 مليارات دولار.. الحكومة تكشف تفاصيل إنتاج الكهرباء من الرياح في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحلاقة زيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

سعر صادم.. فستان لقاء الخميسي الوردي يثير السوشيال ميديا |شاهد

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

اهتم بتناولها .. وجبات خفيفة تزيد من إنتاجية العمل

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ