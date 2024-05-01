عميد أصول الدين بالمنوفية: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل

قال الدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين جامعة الازهر فرع المنوفية، إن العمل فى الاسلام واجب شرعي وفريضة ويكفي أن اتقان العمل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ".

وأوضح عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، اليوم الأربعاء: "معنى اتقان العمل يعنى انجازه وتجويده وتنفيذه فى الوقت المطلوب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا ان الله يحب كل من يتقن عمله، سواء كان دنيويا أو دينيا" .

وأضاف: "حديث النبي لم يحدد نوع العمل سواء دنيويا أو أخرويا، فلما مر سيدنا النبي على جنازة سأل من يقوم بالجنازة هل جملته وأحسنته، فهذا الفعل لا يضر الميت ولا ينفعه، لكن الله يحب اتقان العمل، والاسلام دين العمل وذكره الله كثيرا في القرآن، فالمؤمن لا يجب ان يكون عاطلا، والانسان لا يقعد وعليه الاجتهاد والعمل".