مصرع أفراد شرطة في إطلاق مجهولين النار على برج حراسة بمدينة بانه الإيرانية

أعلنت شرطة إيران، اليوم الخميس، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين إثر إطلاق مجهولين النار على برج حراسة بمدينة بانه في الغرب.

ووفقا ل "إيران انترناشونال"، قال نائب قائد شرطة إقليم كردستان غربي إيران، لطف الله درابي، إن جندي قتل وجرح ثلاثة آخرين إثر إطلاق نار مجهولين على برج حراسة في مدينة بانه الحدودية.

وفي وقت سابق، قتل ضابطين شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين بمدينة زهدان.

‎كما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية آنذاك أن مسلحين من جماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة، قتلوا ما لا يقل عن 11 من أفراد الأمن الإيراني في هجمات منسقة على مقرات "الحرس الثوري" في محافظة بلوشستان المضطربة، في جنوب شرقي البلاد.