عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة من سمينار شباب الباحثين

صدى البلد

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان "تطوير الري الحقلي: الآثار والمعوقات"، من تقديم بسمة نصر عبد التواب، المدرس المساعد بمركز التخطيط والتنمية الزراعية.

وأدارت الحلقة الدكتورة مي عوض، مدرس الإدارة الاستراتيجية، بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، والمنسق العلمي للسمينار، وبحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.

استهدفت الحلقة تسليط الضوء على آليات تطوير الري الحقلي كأحد العناصر الهامة لضمان استدامة التنمية الزراعية في مصر، إلى جانب استعراض آثار ومعوقات تطوير الري الحقلي في مصر والفوائد المحتملة لهذا التطوير، فضلًا عن استعراض السياسات المقترحة من أجل تطوير منظومة الري الحقلي في مصر سواء في شكل تبني أنظمة ري مطورة أو تبني سياسات عامة تزيد من كفاءة منظومة الري في مصر.

تأتى هذه الحلقة في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التوعية المائية وتثقيف المزارعين حول أفضل الممارسات في استخدام المياه في الري الحقلي، وتعريفهم بتقنيات الري الفعالة والتوجيهات الصحيحة لإدارة المياه إضافة إلى تطوير وتحديث شبكات الري الحقلي والقنوات الرئيسية لتحسين توزيع المياه وتقليل الفاقد. 

وتطرقت الحلقة إلى فوائد تطوير الري الحقلي، والتي تتمثل في توفير مساحة في الأرض، وتخفيض استهلاك مياه الري، وزيادة إنتاجية الفدان، ووحدة مياه الري، فضلاً عن زيادة صافي الربح، والحد من معدلات الفقر في الريف.

وفيما يخص معوقات تطوير الري الحقلي تمثلت في عدة متغيرات منها تفتت الحيازات الزراعية، وعدم وجود توحيد قياسي لأجهزة الري الحديث، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعدات والرسوم الجمركية والضرائب، إلى جانب ضعف الإرشاد الزراعي والتوعية المائية.

وبشأن الوضع الراهن، تمت الإشارة إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على الري الحقلي لري المحاصيل، حيث يُستخدم في معظم الأراضي الزراعية المصرية، وتم إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات لتعزيز استخدام أنظمة الري الحديثة في جميع أنحاء البلاد.

وخلصت الحلقة إلى اقتراح مجموعة من الأطر والسياسات لدعم تطوير الري الحقلي منها: استبدال نظام المناوبات بنظام السريان المستمر للسماح بجدولة الري وتنظيم المواعيد مما يشجع على استخدام نظم الري الحديثة وبالتالي الحد من الإسراف في المياه، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتدعيمه بالبرامج الحديثة، إلى جانب التأكيد على دور البحث العلمي، فضلًا عن ضرورة استخدام النظم الخبيرة ونظم المحاكاة لإدارة نظم الري الحقلي، واستخدام نظم الري المطورة التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة والإدارة الجيدة للمياه، من خلال اتباع بيانات الأرصاد الجوية في تحديد المقننات المائية وجدولة الري طبقاً لنوع التربة وخصائصها.

استراتيجية استدامة التنمية التنمية الصناعية التخطيط القومي التخطيط والتنمية المبادرات والمشروعات تطوير منظومة الري تطوير الري لتنمية الزراعية معهد التخطيط القومي والتنمية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

شوبير يكشف عن خلاف وأزمة جديدة بين الأهلي وحسام حسن والسبب مفاجئ

النسخة الصيني .. ميدو يفتح النار على الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

حشيش بمليون جنيه.. شاب يحول منزله لمصنع مخدرات في البحيرة

إنذار لسكان الأرض .. زلازل بهذه المناطق في الطريق

30 يومًا.. غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر | تفاصيل

إيطاليا تسهل إجراءات الحصول على تأشيرة للإقامة لمدة عام.. التفاصيل الكاملة

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

يوم حظر تيك توك.. منع استخدام التطبيق رسميا في أمريكا ومصير الأرباح| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ