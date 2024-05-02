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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية.. إنزال 500 ألف أصبعية زريعة أسماك بلطي ومبروك في بحر أبوالأخضر

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إنزال مليون أُصبعية  أسماك ما بين ( ٥٠٠ ألف أصبعية سمك بلطي نيلى و ٥٠٠ ألف أصبعية سمك مبروك ) تم إستزراعها ، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء فى منطقتى بحر فاقوس و بحر أبو الأخضر بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة وذلك لتوفير الأسماك بكميات كبيرة لدعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين  وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة على مهنة الصيد.

أوضح المحافظ أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً بتنمية الثروة السمكية ، بما في ذلك التنسيق مع جهازحماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك  والمفرخات ( مفرخ صان الحجر - مفرخ العباسة ) للإستزراع المستمر طوال العام  للأسماك في المسطحات المائية التي تمتلكها المحافظة ( بحر مويس - بحر فاقوس – بحر أبو الأخضر) بأطوال تصل إلى ٣٥٠ ألف كم.

وفي هذا السياق أشار المهندس محمد النساج الخبير الوطني للإستزراع السمكي بالشرقية أنه قد تم إستلام وإنزال الدفعة الأولى من أسماك البلطي والمبروك بعدد (٥٠٠ ألف ) أصبعية في بحر فاقوس وتم الإنزال للجزء الثانى لعدد (٥٠٠ ألف ) أصبعية ببحر أبو الأخضر من إنتاج مفرخ صان الحجر السمكي – أحد المفرخات السمكية التابعة للجهاز بمحافظة الشرقية .

مشيراً إلى أن الشرقية أول محافظة مدرجة في خطة تنمية المصايد الطبيعية لعام ٢٠٢٤م ،و أن خطة التنمية في الوجه البحري مستمرة حتى شهر يونيو المقبل.

ومن جانبها أوضحت هبه عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بديوان عام محافظة الشرقية إلى استمرار المحافظة  في تفعيل الخطة الموضوعة منها بالتعاون مع جهاز تنمية البحيرات لتنمية الثروة السمكية والارتقاء بالمصايد الطبيعية وزيادة المخزون السمكي وتوفير فرص عمل للصيادين ،مشيرة إلى أن الأصبعيات من الأسماك التي تم إنزالها في بحريي فاقوس وأبوالأخضر من أسماك المبروك والبلطي تتميز بالجودة والإنتاجية العالية فيما يتميز سمك مبروك الحشائش بقدرته علي المعالجة البيولوجية للمياه لكونه يتغذي علي الحشائش.

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واشارت الي انه حضر عملية الإنزال المهندس محمد النساج الخبير الوطني للإستزراع السمكي بالمحافظة و هبة عبد التواب مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة والمهندس متولي المريشي مدير مفرخ صان الحجر السمكي ، والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق ، والحاج عبد الفتاح عبد النبي شيخ الصيادين بالمحافظة ، وعدد من الصيادين.

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