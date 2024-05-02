السفير الأمريكي: جورجيا رفضت مناقشة قضايا الشراكة الإستراتيجية

قال السفير الأمريكي لدى جورجيا روبن دونيجان، اليوم الخميس إن السلطات الجورجية رفضت دعوة لزيارة الولايات المتحدة لمناقشة القضايا المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية والمساعدة.

وأضاف السفير الأمريكي لدى جورجيا أنه كان من المتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من جورجيا والولايات المتحدة، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأشار دونيجان إلى أنه "لسوء الحظ، اختار الجانب الجورجي رفض هذه الدعوة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن الخطاب الجورجي المناهض للغرب يعرض عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي للخطر.