البورصة تربح 51 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الخميس، آخر الأسبوع، بارتفاع جماعى بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.769 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 26113 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.92% ليغلق عند مستوى 32005 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 11240 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 5796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 8321 نقطة.