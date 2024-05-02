النائبة عبير عصام تشيد بتأسيس اتحاد القبائل العربية

أكدت النائبة عبير عصام، أنه كنا سعداء بتأسيس اتحاد القبائل العربية من سيناء، مشيرا إلى أنه أيضا أسعدنا مشاركة العناصر النسائية ومن المؤسسات والجمعيات الأهلية أيضا.

وقالت عبير عصام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن اتحاد القبائل العربية والذي سيكون أحد الأذرع الهامة للدولة في التنمية ومحاربة الإرهاب الذي كان موجودا خلال السنوات الماضية.

وتابعت النائبة عبير عصام، أن رأينا الإنجازات التي تمت في مدينة السيسي الدعم الكبير المقدم من المواطنين، في سيناء تقديرا لدور الرئيس