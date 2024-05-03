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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الكرة يكشف مستجدات أزمة الشيبي والشحات

صدى البلد

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة الاتحاد لا يتدخل مطلقا في قرارات لجنة الانضباط.

وقال جمال علام في حواره لـ برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc "اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في قرارات لجنة الانضباط، الاتحاد يعلن فقط عن القرارات التي تتخذها اللجنة".

وتابع، "ملف أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز يخص لجنة الانضباط.. وهي فقط المسئولة عن اتخاذ القرارات".

وأكمل علام، "توجد مساعي حاليا من عدة أطراف لحل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي بشكل ودي، ولكن هذا بعيدا عن  لجنة الانضباط المسئولة عن الفصل في القضية".

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