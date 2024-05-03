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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بائع يهشم رأس عامل بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تعدى بائع على عامل بالة حادة بقرية بطرة مركز طلخا محافظة الدقهلية مما تسبب فى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة خلاف مالي بينهما وتم نقل المصاب الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط المتهم 

تلقت مديرية  أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من ، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول  "محمود. م..ح"، 21 عاما، عامل ومقيم قرية بطرة دائرة المركز مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ولا يمكن استجوابه.

انتقل ضباط مباحث طلخا  وبسؤال شقيقه "إبراهيم 26 عاما،عامل ومقيم بذات القرية، اتهم "محمد م .أ."، 30 عاما، بائع خضروات  بالتعدي على شقيقه بآلة حادة "سكين" وإحداث مابه من اصابات لوجود خلافات مالية بينهم.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة

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