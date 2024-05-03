227.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

تراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية إلى 227.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.263 مليار ورقة منفذة على 475 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول في البورصة قدرها 242.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.505 مليار ورقة منفذة على 412 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 7.26% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.74%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ربح رأس المال البورصة السوقي نحو 1.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.769 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 26113.71 نقطة، خلال الأسبوع الماضي.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 5796.88 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 8321.93 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 32005.13 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 7.79% ليغلق عند مستوى 7371.17 نقطة.