لمرورها بحالة نفسية سيئة.. فتاة تتخلص من حياتها داخل منزلها في أسوان

لقيت فتاة مصرعها شنقا داخل منزلها بأسوان، وعلى الفور تم نقل جثتها إلى مشرحة أحد المستشفيات لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد إلى الجهات المعنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها، الكائن في منطقة خور عواضة، وسرعان ما تم توجيه سيارة إسعاف إلى مكان حدوث الواقعة حتى يتم إجراء التحريات والفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى نقل جثة الفتاة إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الاولية .

شنقا

وبعد الانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى ف.م 18 سنة حيث تبين أنها أقدمت على إنهاء حياتها شنقًا داخل منزلها في منطقة خور عواضة بأسوان؛ وذلك نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من حياتها.

وعلى الفور تم نقل جثة الفتاة إلى المشرحة بواسطة سيارة إسعاف، تحت تصرف النيابة العامة؛ وذلك تمهيدًا من أجل عرضها على الطب الشرعي واستخراج تصاريح الوفاة والدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة.