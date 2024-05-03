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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

سام لحود مديرا لمسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة بالإسكندرية السينمائي

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن اختيار كاتب السيناريو والمخرج والمنتج سام لحود مديراً لمسابقة الأفلام  التسجيلية والقصيرة لدول البحر المتوسط بالدورة الـ 40 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلي 5 اكتوبر ٢٠٢٤.

يذكر أن سام لحود هو مؤسس ورئيس جمعية مجتمع بيروت السينمائي، شخصية بارزة في صناعة السينما والمسرح في لبنان. يتمتع بخلفية واسعة ككاتب سيناريو ومخرج ومنتج ومستشار سيناريو وأستاذ محاضر في مواد السينما والمسرح والإعلام. بدأ حياته المهنية في عام 1994، ومنذ ذلك الحين قام بكتابة وإخراج وإنتاج المسرحيات والأفلام الروائية والوثائقية التي نالت تقديرًا كبيرًا وجوائز على الصعيدين الوطني والدولي. 

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ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم "Void" الذي رشحه لبنان لجوائز الأوسكار عام 2015،  
و"Good Morning" عام 2018، و"C-Section"، الذي تم إدراجه في القائمة المختصرة لجائزة HFPA Golden Globes لعام 2020.

أسس عدد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة Beirut Shorts، ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا. 
أدرج لمدة ثلاث سنوات في مجلة مركز السينما العربية ضمن الـ 101 شخصية ذهبية في السينما العربية.

نظم وقدم دروس متقدمة وندوات وحلقات نقاش وتدريب، على المستويين الوطني والدولي، حول وسائل الإعلام المسؤولة، ومحو الأمية الإعلامية، وقانون وأخلاقيات الإعلام، والسرد القصصي، وكتابة السيناريو، والإنتاج، والإخراج.

حاليا يتابع دراسة الدكتوراه في الإعلام في جامعة القديس يوسف، حائز على ماجيستير في الإعلام وماجيستير في كتابة السيناريو،وقد شغل سابقا منصب المدير المؤسس لمكتب التواصل في جامعة سيدة اللويزة، ورئيس قسم الدراسات الإعلامية، ومؤسس ورئيس قسم الفنون السمعية والبصرية.


جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام سنوياً بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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