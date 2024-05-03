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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد لاشين يوضح أسباب حظر مسلسل الحشاشين في إيران.. تفاصيل

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، عن منع السلطات في إيران بث مسلسل "الحشاشين" الذي يصور حياة حسن الصباح.

وحسب وكالة إرنا للأنباء، قال المدير العام لهيئة الإشراف على تنظيم الإعلام الصوتي والمصور في الفضاء الإلكتروني (ساترا)، مهدي سيفي، إن "رواية هذا المسلسل من تاريخ الإسلام تتضمن العديد من التشوهات، ويبدو أنه تم إنتاجه من خلال نهج سياسي متحيز".

ومن دون تقديم المزيد من التفاصيل حول محتوى المسلسل، قال إنه "لذلك، وبحسب قرار ساترا لم يتم الموافقة على بث مسلسل الحشاشين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في إيران".

 

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.
 

قال الدكتور احمد لاشين استاذ اللغة الفارسية بكلية الاداب جامعة عين شمس، أن  بعض النشطاء الإيرانيين تناولوا مسلسل الحشاشين  كالتالي :
ـ " أن المسلسل تناول حكاية معتادة عن الخداع وعبادة القوة،والحسن الصباح الذي ادعى أنه يملك مفتاح الجنة، والحقيقة أن منع المسلسل يرجع لإمكانية تشابه الحسن الصباح بالواقع الأن لدى النظام الإيراني ، وهو ما ينافي هوى النظام ".

وأكد،  الدكتور احمد لاشين، أن المسلسل  حقق رواجاً هائلاً داخل المجتمع الإيراني طوال شهر رمضان الماضي، وتم عرضه مترجم على العديد من المواقع الإيرانيه،ومنها مواقع تابعة " لهيئة تنظيم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الفضاء الإفتراضي" (ساترا) (الرسمية) أو تقع تحت إشرافها المباشر مثل موقع (فيلمو ، أو گپ‌فیلم أو فیلم‌نت) طوال الفترة السابقةقبل أن يتم حذفه  بقرار من نفس الهيئة.

واشار إلى أن معظم التقارير الصحفية المنشورة عبر المواقع الصحفية شبه الرسمية الإيرانية، أشادت بالمسلسل بشكل كبير خلال الشهر الماضي.. مما يثير تساؤل عن توقيت منع العرض الأن؟.
 

لمعرفة تفاصيل اكثر يمكنك مشاهدة الحديث كاملا عبر هذا الفيديو..

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