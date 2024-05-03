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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحالة الجوية في الإمارات .. بيان عاجل من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

انتهاء الطقس السيئ
انتهاء الطقس السيئ في الإمارات

أعلنت السلطات في الإمارات، اليوم الجمعة 3 مايو 2024 انتهاء الحالات الجوية والمدارية التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وشهدت الإمارات خلال الأيام الماضية، حالة من الطقس السيئ تسببت في عدد من الأزمات، وتمكنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، من التعامل معها بتكثيف عمليات الرصد والمتابعة خلال الأيام السابقة لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بكل استباقية واحترافية ومرونة من قبل الجهات المعنية.

انتهاء الطقس السيئ في الإمارات 

واشتركت عدد من الجهات الإماراتية في جهود مواجهة هذه الأزمة، وتم التنسيق بين وزارة الداخلية الإماراتية والمركز الوطني للأرصاد ومجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال سلسلة اجتماعات، لمناقشة السيناريوهات وتقييم الأوضاع.

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وركزت الاجتماعات على مناقشة كافة السيناريوهات المحتملة لوضع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة. كما تم تقييم الأوضاع في المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية بشكل دقيق.

وأكد المركز الإماراتي للأرصاد انتهاء الحالة الجوية، حيث خفت حدة الحالة تدريجيًا من آخر نهار الخميس وانحسارها على شمال وشرق البلاد.

وأعلن المركز مواصلة عمله على مدار الساعة لتقديم تنبؤات ومعلومات الأحوال الجوية بشكل فعال ومستمر، ويساهم ذلك بشكل كبير في الحفاظ على سلامة المواطنين الإماراتيين والمقيمين وتقليل الأضرار بكفاءة واقتدار.

الامارات الطقس السيئ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ المركز الوطني للأرصاد

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