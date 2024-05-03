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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي تعلن عودة «في المساء مع قصواء».. وتدعو المشاهدين مشاركتها بالأولويات

الاعلامية قصواء الخلالي
الاعلامية قصواء الخلالي

يعود برنامج «فى المساء مع قصواء» للإعلامية قصواء الخلالى بفضائية سى بى سى غدا السبت بمواعيده الرسمية من السبت للثلاثاء في تمام الساعة التاسعة حتى 12مساءً.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الإعلامية قصواء الخلالي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مؤكدة علي أن البرنامج يعود بداية من غدا في مواعيده الرسمية على شاشة cbc، من السبت إلى الثلاثاء، من ٩ مساءً إلى ١٢، على الهواء مباشرة.

وناشدت الإعلامية قصواء الخلالي المتابعين بمشاركتها بالتعليق بأهم القضايا والموضوعات؛ التي تستوجب المناقشة من وجهة نظرهم  لتكون أولوية لها خلال الفترة المقبلة.

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "فى المساء مع قصواء" أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع.

الإعلامية قصواء الخلالي المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء في المساء مع قصواء

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