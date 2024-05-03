مشروعات تعمير سيناء: تنفيذ 1015 منزلا بدويا و160 عمارة إسكان اجتماعي

قال اللواء وائل مصطفي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، إنه تم تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لأهالي سيناء بإستثمارات تتخطي المليار و200 مليون، منها حوالي 560 مليون فى شمال سيناء، و460 مليون فى جنوب سيناء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه فى قطاع الإسكان تم تنفيذ 1015 منزلا يدويا، موضحا أنه تم تنفيذ حوالي 160 عمارة إسكان إجتماعي فى جنوب سيناء، و105 إسكان تعاوني، و12 عمارات بديلة.

وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، أنه يتم مواجهة مشاكل فى الطرق، ويتم محاولة تفاديها من خلال دراسة للسيول، ويتم تحديد تلك الأماكن.