110 ألحان .. هيثم نبيل يوضح سبب ابتعاده عن الغناء السنوات الماضية

كشف المطرب والملحن هيثم نبيل، عن سبب غيابه عن الوسط الفني خلال الـ 4 سنوات الماضية، وعودته مجددًا بألبوم جديد، طرح منه ثلاث أغنيات مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا.

أوضح هيثم نبيل، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: «قعدت فترة 4 سنوات مبغنيش لظروف وفاة أخويا ووالدي بعده، والدي كان عايش معايا، وحصلي فوبيا من إني أبعد عنه، وكنت خايف من الفقد، وجات لي أزمة نفسية إني مش قادر أغنّي».

وأضاف هيثم نبيل، قائلاً: «ربنا عوضني في الوقت اللي كنت بعيد عن الغناء، وعملت 110 من الألحان في الـ 4 سنوات زي الموسيقى التصويرية والألحان».

واسطة

وأشار هيثم نبيل، إلى أنه كان محظوظًا في بداية مشواره الفني، قائلاً: «مكنش عندي واسطة ومحدش وقف جانبي، كنت بسعى وبلاقي المنتج طارق عريان بينتج لي، والمنتج محسن جابر ينتج لي، وحميد الشاعري كان بيقدمني للناس».

وأكد هيثم نبيل على أن من أسباب غيابه عن الغناء أيضًا، كانت الثورات والأحداث التي جعلت شركات الإنتاج تبتعد عن السوق قليلاً، والمنتجين توقفت، وهذا حدث بالتزامن مع الأزمات العائلية التي تعرض لها مؤخرًا.