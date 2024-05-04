شكرا من القلب.. إليسا تحتفل بوصولها 5 مليارات مشاهدة على يوتيوب

احتفلت الفنانة إليسا بوصلها إلى 5 مليارات مشاهدات على أعمالها عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

و كتبت إليسا عبر حسابها بموقع اكس : تم الوصول إلى 5 مليار قلوب ،هذا هو الاحتفال الحقيقي بهذا الرقم! شكرًا لكم من القلب .

و كانت قد أحيت الفنانة إليسا حفلا مؤخرا، وقد ظهرت بإطلالتين جذابتين باللون الاسود، وقد ظهرت بإطلالة أنثوية وجذابة.

سعر فستان إليسا في حفلها الأخير

وارتدت إليسا فستانا قصيرا باللون الأسود ومكشوف من منطقة الصدر، وبأكمام طويلة ويتوسطه أزرار من المنتصف على كامل الفستان، وارتدت تحته شراب طويل باللون الاسود الشفاف على حذاء من الجلد باللون الأسود.

وكان فستان إليسا من تصميم Balmain، ووصل سعر الفستان إلى 2860 دولار أمريكي، اي ما يعادل 137,405 بالجنيه المصري.