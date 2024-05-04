اتحاد عمال مصر: تدريب مليون عامل مصري للنهوض بالصناعة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة التركيز على الصناعة بشكل مكثف وهو ما عكسته كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال.

وأكمل "مجدي البدوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: : الرئيس السيسي شدد على ضرورة تدريب الأيدي العاملة وتطوير أدائها في إطار مشروع مهني يستهدف تدريب مليون عامل مصري.

وأضاف، أن مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة التي أعلنت عن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر ما سيساعد عدد كبير من المستثمرين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة منهم، على التوسع بحجم أعمالهم.

واسترسل: فكرة الطموح للنهوض بالمجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال في مصر يستلزمه تدريب عدد كبير من الشباب والأيدي العاملة.