رئيس اتحاد العمال: نشكر السيسي لتخصيص 5مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ

وجه محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للرئيس السيسي، على تخصيص 5 مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قانون العمل حدث له حوار مجتمعي بين مجتمع الأعمال والحكومة والعمال".

وأضاف: "الرئيس السيسي أصدر تعليماته بأنه لابد من أن يصدر قانون العمل في الدورة التشريعية الحالية، ويتم عرضه على البرلمان في أقرب وقت".

وأشار محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر،: "القانون يحقق مصلحة الطرفين ولا يوجد طرف يتسارع مع الآخر، ولابد للجمع أن يعمل من أجل هدف واحد".