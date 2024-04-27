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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

محمد جبران
محمد جبران

اختار أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالإجماع، محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، خلال اجتماع المجلس اليوم /الجمعة/ بالعاصمة العراقية بغداد.


حضر فاعليات اجتماع المجلس المركزي فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وأحمد الأسدي وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، وجمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وستار دنبوس براك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.


وقدم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، الشكر لأعضاء المجلس المركزي لثقتهم الغالية وتقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل وحدة العمل النقابي العربي.


وقال إن الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة وكثيرة، ورغم ذلك يقف التنظيم النقابي العربي بكل قوته لمواجهة هذه التحديات بكل قوة وإصرار، موجها التحية لكل الوفود من المنظمات النقابية العربية التي حرصت على المشاركة والحضور.


وأكد جبران موقف مصر الداعم لكافة القضايا العربية، ولفت إلى أن رؤية اتحاد نقابات عمال مصر منبثقة من رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية لكافة القضايا العربية التي تعطيها القيادة السياسية أهمية قصوى.


وأوضح أن حرص المنظمات النقابية العمالية العربية على الالتزام والتواجد في المؤتمر العربي، يعكس دلالات كثيرة تؤكد أن التكاتف والترابط العمالي هو الملاذ أمام الدول العربية، ويكشف الرؤي المشتركة لمواجهة دول الفيتو.


ولفت جبران إلى أن هذه المرحلة من عمر الوطن العربي تتطلب التوحد كمنظمات نقابية حرة تسعى للتضامن في كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال، وعلى رأس أولوياتها القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين والخروج بقرار واحد داعم للقضية الفلسطينية للضغط على الحكومات من خلال المنظمات العمالية.

العمال العرب محمد جبران عمال مصر بغداد

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