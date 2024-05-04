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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصور الثقافة تواصل فعاليات ورشة إعادة تدوير المخلفات بالأقصر

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورشة التدريبية "دور تتطور"، في مجال أشغال الخشب بقصر ثقافة الأقصر، بهدف التدريب على إعادة تدوير المخلفات البيئية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

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وقدّم الفنان التشكيلي د. بدوي مبروك لقاء لتعريف المتدربين بأنواع الأخشاب، وكيفية دمجها مع الوسائط المتعددة من "معادن، زجاج، إيبوكسي، قماش، خيوط، ألياف صناعية، ووحدات إضاءة"، بجانب التعريف بكيفية تسويق المنتجات إلكترونيان خلال منصات التواصل الاجتماعي.

من ناحيته قام الفنان مأمون سيد بتدريب المشاركين على كيفية استخدام خشب السرسوع وقشرة الخشب لعمل منتج فني، مع توضيح خطوات التنفيذ بدءا من مرحلة اختيار التصميم، وحتى صنفرة الخشب وتحديد مكان تثبيت المرايا.

وتستمر الورشة التدريبية حتى 5 مايو الحالي بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدمها الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، وتقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من هيئة قصور الثقافة.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

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