التهديدات غير مقبولة.. تحذير شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال المحكمة الجنائية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامهم بحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أن التهديدات ضدها غير مقبولة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن الاتحاد ملتزم بحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن التهديدات ضدها غير مقبولة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت يوم أمس الجمعة بوقف ترهيب موظفيها، مشيرة إلى أن ذلك يعد جريمة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أفاد "أكسيوس" بأن أعضاء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن واشنطن ستنتقم من المحكمة إذا أصدرت مذكرات التوقيف المحتملة.

ويحقق مكتب المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في سلوك إسرائيل في الحرب علي غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وعكفت مجموعة إسرائيلية منذ أسابيع لمحاولة منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات التوقيف، حيث اتهم نتنياهو في وقت سابق أن هذه الخطوة ستكون "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة".