مجازر الاحتلال في يوم وليلة ترفع عدد ضحايا العدوان لما فوق 34650 شهيدا

أكدت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 32 شهيدا و41 مصابا خلال 24 ساعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,654 شهيد و77,908 مصاب منذ 7 أكتوبر.

يأتي ذلك وسط تأكيد من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأن أمريكا لا تقبل عملية في رفح، لما سينتج عنها.

وذكر مسئول أمريكي أن بلينكن قال لنتنياهو إن الولايات المتحدة لا تزال تعارض عملية رفح.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسئولين أمريكيين قولهم إن هناك أملا في أن يسهم الإفراج عن الرهائن بإقناع الجانبين بالتوصل لوقف إطلاق نار دائم.

وسبق وأفادت مصادر مسئولة فلسطينية بفقدان جثامين 10 آلاف فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال موقع “واللا العبري”، نقلا عن مسئول أمريكي، إن بلينكن أبلغ نتنياهو أن واشنطن تعارض عملية برية في رفح دون خطة لحماية المدنيين.

