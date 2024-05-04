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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بالزقازيق

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم وبتكلفة 6 مليون جنية بمدينة الزقازيق وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق / بلبيس، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف وإلزامها بإنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد مع تطبيق المواصفات القياسية في العمل مع البدء فورا في أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المتفرعه من شارعي فاروق والمعهد الديني.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل انه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءا من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 متر بمواقع متفرقه وبتكلفة مبدئية 6 مليون جنيه لافتا إلى انه يتم مراعاة معايير الجودة في اعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

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أشار وكيل وزارة الطرق والنقل الي أنه تم الانتهاء من رصف مسافه 1750 متر بدءًا من نفق أبو الريش وصولا لكوبري مستشفي الصدر وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً هاما يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية تم تخصيص مبلغ 4 مليون جنيه للبدء في أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة والمتفرعة من شارعي فاروق والمعهد الديني بمدينة الزقازيق تماشيا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة ولتقديم افضل الخدمات لقاطنيهم.

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