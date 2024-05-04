مصارعة الثيران تلفظ أنفاسها الأخيرة.. قرار عاجل من أسبانيا

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن اقتراب رياضة مصارعة الثيران من نهايتها في أسبانيا.

وأوضح التقرير أن اسبانيا ألغت جائزة حكومية سنوية بقيمة 32 ألف دولار يتم تخصيصها للفائزين في مصارعة الثيران .

وتابع التقرير أن وزارة الثقافة الإسبانية أكدت تراجع نسب الحضور في معظم حلبات مصارعة الثيران وتزايد المخاوف بشأن قضية الرفق بالحيوان.

وأكمل التقرير أن الإحصاءات الرسمية في أسبانيا أكدت أن معظم محبي مصارعة الثيران أصبحوا من كبار السن.

وتابع التقرير أن عدد الحضور في المهرجانات السنوية لمصارعة الثيران انخفضت بشكل كبير في إسبانيا وتحولت مصارعة الثيران إلى قضية متنازع عليها بين الأحزاب اليسارية واليمينة في أسبانيا".