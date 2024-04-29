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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تهديد رسمي من «فيفا» و«يويفا» لإسبانيا بتجميد النشاط الرياضي.. اعرف السبب

صدى البلد

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ونظيره الأوروبي “يويفا”، بتهديد قوي لإسبانيا، بسبب احتمالية وجود تدخل سياسي في منظومة كرة القدم.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن هناك غضبا لدى فيفا ويويفا تجاه “تدخل خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس وزير الرياضة، في عمل الاتحاد الإسباني”.

وعلمت "آس" من مصادر في فيفا ويويفا، أن هناك عواقب محتملة على إسبانيا، إذا ثبت التدخل الحكومي، قد تصل إلى تجميد مشاركة المنتخبات الإسبانية في اليويفا والأولمبياد، بالإضافة إلى منع مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وبقية فرق الليجا في البطولات الأوروبية والعالمية في الموسم المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تجريد إسبانيا من شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وينتظر الفيفا واليويفا، يوم الجمعة المقبل، كموعد نهائي للحصول على إجابات من وزارة الرياضة على الأسئلة التي طرحتها.

وتدور الأسئلة حول ضرورة معرفة الأسس القانونية التي تم تعيين اللجنة بناءً عليها، وهوية الأعضاء وصلاحيات اللجنة، وتفاصيل العلاقة بين اللجنة وهيئات صنع القرار في الاتحاد الإسباني.

وإذا حصل الفيفا واليويفا على إجابات مقنعة على الأسئلة السابقة؛ فإنهما سيستمران في متابعة الوضع عن قرب.

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