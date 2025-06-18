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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مستثمرو مرسى علم تدعو لزيادة توفير الطاقة الكهربائية لتغطية الزيادة المرتقبة في الغرف الفندقية

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم ان قطاع مرسى علم  يتميز بعناصر جذب سياحية قوية سواء شواطئ مميزة او محميات طبيعية و رحلات سفاري و غيرها الكثير مما جعلها و احدة من أهم المدن السياحية المصرية .

و أشار د . عاطف عبد اللطيف إلى ان  مرسى علم مازال أمامها فرص نمو كبيرة خاصة في زيادة عدد الغرف الفندقية وما تم تشغيله بالفعل لا يمثل سوي قرابة 27.5% من حجم الطاقة الفندقية وذلك بما يعادل 18405 غرفة فندقية حاليا  ويبلغ إجمالي الغرف تحت التنفيذ في نطاق مدينة مرسى علم  ٩٤٣٧ غرفة  أما إجمالي باقي الغرف المستهدفة في نطاق مرسى علم ٣١٩٨٦ غرفة و يوجد فرص  استثمارية  في نطاق قطاعي القصير و مرسى علم السياحيين تصل إلى 7600 فرصة.

وأوضح د. عاطف عبد اللطيف انه بالرغم من عدم اكتمال تشغيل الطاقة الفندقية بالكامل بمرسى علم إلا انه يوجد مشكلة و تحدي قوي أمام القطاع السياحي هناك و هو نقص الطاقة الكهربائية للمشروعات الجديدة وبعض المشروعات القائمة التي تعمل بالسولار .

ونوه إلى أنه  إذا كنا نريد تنفيذ خطة الدولة في الوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويا نحتاج لزيادة الطاقة الكهربائية التي تغطي احتياجات القطاع و حتى تتمكن  عدد من الفنادق القائمة التي تعمل بالسولار والتحول إلى العمل بالكهرباء و صولا إلى فنادق خضراء صديقة للبيئة

و أكد عاطف عبد اللطيف أن الفنادق التي تعمل بالسولار تعاني من تكاليف باهظة في استخدام السولار ولا تقوى على التوسع في انشاء أو استكمال غرف جديدة .

و أشار إلى أن استخدام السولار بالفنادق لاستخدام المولدات حتي تتمكن من إضاءة العديد من القرى السياحية وهذا يؤثر بالسلب على البيئة و يخالف توجهات الدولة في التحول إلى السياحة الخضراء و يزيد من أعباء الفنادق السياحية .

و دعا د. عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة زيادة الجهد الكهربائي بقطاع مرسى علم  و رفع كفاءة محطات الكهرباء هناك حتى نستطيع العمل بشكل اسرع في دخول مزيد من الغرف الفندقية تحت الإنشاء إلى المنظومة .

واكد على ضرورة اعادة النظر في اسعار الكهرباء على الفنادق لتكون بأسعار مناسبة حتي تستطيع الفنادق تغطية نفقاتها و تحقق وفرة للتوسع الاستثماري.

و أضاف  أن تحدي نقص الطاقة الكهربائية بالمدينة يحد من فرص دخول استثمارات جديدة في ظل نقص الكهرباء فكيف يتم صرف مئات الملايين في افتتاح غرف فندقية جديدة و هناك نقص في الكهرباء .

واشار  نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم إلى  ضرورة التوسع فى مشروعات الطاقة الكهربائية، و استخدام الطاقة الشمسية بشكل أكبر كحل مستدام وصديق للبيئة لدعم تحول الفنادق إلى فنادق خضراء.

مستثمري مرسى علم المدن السياحية الغرف الفندقية فرص استثمارية

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