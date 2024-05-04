مستشار شيخ الأزهر تتوجه إلى العاصمة الماليزية لحضور مؤتمر دولي

توجهت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، لحضور «المؤتمر الدولي للتعليم المعاصر في العالم الإسلامي» « التعليم المعاصر أساس التنمية المستدامة في العالم الإسلامي»، الذي تنظمه جامعة السلطان أحمد شاه الإسلامية ببهانج، في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، بكوانتان-بهانج-ماليزيا؛ بحضور فضيلة أ.د سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والإسلامية من ٢٧ دولة مشاركة.

ومن المقرر أن تلقي مستشار شيخ الأزهر كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان:«توظيفُ التعليم المعاصر في إبراز التراث الإسلامي وتفعيلِه».

ويناقش المؤتمر خلال جلساته على مدار ثلاثة أيام عددا من المحاور، منها: تسليط الضوء على واقع التعليم والإستراتيجيات الرقمية المستقبلية، التي أصبحت مصدرًا محركًا للتنمية المستدامة، واستكشاف النظم التعليمية الجديدة ودورها في تحسين الأداء ومواكبة احتياجات سوق العمل، فضلاً عن مناقشة التجارب العلمية والتعليمة الرائدة للجامعات المتطورة في عالمنا المعاصر، ودور التعليم الجامعي في الحفاظ على البيئة والنهوض بالمجتمعات العربية والإسلامية.