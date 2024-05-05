هيدونا الدوري هدية.. عمرو الدرديري يثير الجدل بسبب مؤجلات الأهلي والزمالك

قارن الناقد الرياضي عمرو الدرديري بين جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدرديري : أنت عارف إن فرق بينا وبين الاهلي خسارة مباراه الأهلي لسه ملعبهاش

والأهلي لسه له 21 مباراة في الدوري منهم ماتش معانا يعني لو كسبناه نبقى محتاجينه يخسر ماتش واحد فقط من 20 مباراة.

وتابع : يعني لو كسبناهم ماتش الدور التاني وهم إتعادلوا ماتشين بس زيادة، ومشينا معاهم نقطة بنقطة غيرهم نسبقهم في الترتيب ،وبخبرات المواسم السابقة بيراميدز (أول الدوري حاليا وبالفعل أقل نادي فقد للنقاط) مابيكملش تصدر وبيقع.

وأضاف : الحقيقة إني فاقد الأمل تماماً من بداية الموسم في الدوري ده لكن من عارف والله ممكن ولنا في دوري 2022 عبرة وعظة (اللي بالمناسبة كان زي النهاردة هدف زيزو في إسترين كامبني بداية شعاع الأمل وبالفعل مباراة القمة في الدور التاني كانت نقطة التحول الكبير رغم إنه كان مجرد تعادل مش حتى فوز.

و اختتم : الكونفدرالية هتكون عامل نفسي مؤثر جدا ووالله مش بعيد أبداً لو كسبناها ناخد عليها الدوري هدية.