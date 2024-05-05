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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف عن أكبر عدو لإتمام صفقة وقف حرب غزة في القاهرة

نتنياهو يتجاهل جانتس
نتنياهو يتجاهل جانتس وآيزنكوت

كشفت مصادر عبرية صحفية مطلعة عن عمل رئيس الوزراء الصه.يوني بنيامين نتنياهو على إفشال صفقة وقف حرب غزة التي يتم التفاوض عليها في القاهرة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.


وأصدر نتنياهو تصريحات لإفشال الصفقة لكنه نسبها إلى "مسؤول دبلوماسي"، بهدف إفشال المفاوضات.
 

وأكد الصحفي يارون أبراهام من القناة 12 أنه "لن يشارك في هذه اللعبة"، مشيرا إلى أن "نتنياهو هو المسؤول الذي أصدر تلك التصريحات".
 

وأضاف أبراهام: "هذه التصريحات لا تعبر عن وجهة نظر مجلس الحرب بأكمله".
 

كما أكد أن المسؤول الذي قال في الأيام الأخيرة إن الجيش الإسرائيلي سيجتاح رفح بريا هو أيضا نتنياهو، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.


كما أشار إلى نفس الأمر المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هاريل.


وقال هاريل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من أصدر البيانات، مشيرا إلى أنها تعيق فرص التوصل إلى صفقة في مرحلة حرجة للمفاوضات حول اتفاق الرهائن.

وتستمر المفاوضات في القاهرة، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق طال انتظاره لوقف الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر.

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