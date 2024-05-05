الاحتلال يواصل عمليات الإبادة في غزة رغم استشهاد 34 ألف فلسطيني

واصل جيش الاحتلال الصه.يوني عملياته ومج.ازره بحق المدنيين في غزة منذ ساعات الصباح الأولى متجاوزا العشرة أيام بعد المائتين من الإبادة الجماعية.



ووفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة فقد قصفت مدفعية الاحتلال محيط محطة توليد الكهرباء في غزة ومناطق المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة.



كما جرى إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة بمنطقة نتساريم على حي الشيخ عجلين جنوب غربي غزة.



وقامت مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي باطلاق نيرانها تجاه مراكب صيادين غرب مدينة رفح.



و شن الاحتلال غارتان شمالي مخيم النصيرات وقرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني في غزة منذ أشهر طويلة منذ أكتوبر الماضي.