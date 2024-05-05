حكومة نتنياهو تقرر وقف عمل الجزيرة في ‎إسرائيل

صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع اليوم الأحد على إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية في إسرائيل ، بعد ما يقرب من ستة أشهر من إعلانها لأول مرة عن نيتها القيام بذلك بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وكان من المقرر أن يجري مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التصويت يوم الخميس، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأه بسبب القلق من عدم تمرير التصويت.

وفقًا لمتحدث باسم حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه بيني جانتس، وهو وزير بلا حقيبة، فإن ذلك يرجع إلى أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا طلب من الحكومة تأجيل ذلك لبضعة أيام، لتجنب تداعيات دبلوماسية سلبية محتملة تتعلق بقطر، الوسيط.

ويتطلب القرار موافقة مجلس الأمن القومي التابع للحكومة أو مجلس الوزراء العام.

ووقع وزير الاتصالات شلومو كارهي على أمر تنفيذي فور بإقرار التصويت، وبالتالي دخل حيز التنفيذ على الفور.

ووصف كارهي الجزيرة بأنها "جهاز تحريضي تابع لحماس".

كما نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على موقع اكس قائلاً: "قررت الحكومة تحت قيادتي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض "الجزيرة" في إسرائيل".

