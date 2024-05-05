عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة نتنياهو تقرر وقف عمل الجزيرة في ‎إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع اليوم الأحد على إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية في إسرائيل ، بعد ما يقرب من ستة أشهر من إعلانها لأول مرة عن نيتها القيام بذلك بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وكان من المقرر أن يجري مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التصويت يوم الخميس، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأه بسبب القلق من عدم تمرير التصويت.

وفقًا لمتحدث باسم حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه بيني جانتس، وهو وزير بلا حقيبة، فإن ذلك يرجع إلى أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا طلب من الحكومة تأجيل ذلك لبضعة أيام، لتجنب تداعيات دبلوماسية سلبية محتملة تتعلق بقطر، الوسيط. 

ويتطلب القرار موافقة مجلس الأمن القومي التابع للحكومة أو مجلس الوزراء العام.

ووقع وزير الاتصالات شلومو كارهي على أمر تنفيذي فور بإقرار التصويت، وبالتالي دخل حيز التنفيذ على الفور. 

ووصف كارهي الجزيرة بأنها "جهاز تحريضي تابع لحماس". 

كما نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على موقع اكس قائلاً: "قررت الحكومة تحت قيادتي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض "الجزيرة" في إسرائيل".
 

ئيس الوزراء إسرائيل وحماس الأمن القومي الإسرائيلي الوزراء الإسرائيلي حكومة نتنياهو شلومو كارهي قناة الجزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

موضوعات متعلقة

سقوط مصابين بصواريخ المقاومة الفلسطينية.. القسام تدك نتساريم بالتنسيق مع سرايا القدس

هل قـ.تل الجيش الصهي.ـوني نائب قائد سرية بحماس؟

اعتراف صهيوني.. الحرب وصلت لطريق مسدود بسبب أمريكا.. تفاصيل

إنكار لكل الدعم الأمريكي .. وزيرة إسرائيلية: لسنا نجمة على علم واشنطن

جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة اليوم.. ونتنياهو العقبة الكبيرة

الاحتلال يعترف بامتلاء سجونه بالمعتقلين الفلسطينيين

وول ستريت جورنال: الاحتلال فشل في هزيمة حماس.. وخطر كبير من اجتياح رفح

تركيا تستعد لفرض المزيد من الضغوط على إسرائيل

ترشيحاتنا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

أول رد من الجزيرة على قرار حكومة نتنياهو بإغلاقها في الأراضي المحتلة

خليتوا اللي ما يشتري يتفرج.. حسن شاكوش يهاجم فتيات وشباب تيك توك

ليس بأي ثمن.. مسؤول فلسطيني: حماس تريد اتفاقا لوقف إطلاق النار

جروح خطيرة.. إصابة 7 إسرائيليين في الهجوم الصاروخي على كرم أبو سالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. فرح الزاهد تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

صدمة للقلعة البيضاء.. ماذا حدث للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية ؟

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ