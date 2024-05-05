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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران.. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات

صدى البلد

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى تتضمن عناصر من المختصين بالتفتيش المالي والإداري والقانوني من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للقيام بإعمال شئونها والتفتيش والتحقيق فى نادى الطيران الرياضى بمحافظة القاهرة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله من أزمة أثناء انعقاد مجلس إدارة النادي وإصابة أمين الصندوق فى مشادة مع أعضاء مجلس الإدارة.

واعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أنه من المقرر أن تتولي اللجنة التفتيش الشامل على جميع الأوراق والمستندات والسجلات بالنادى وكذلك التحقيق في الواقعة الخاصة بالمشادة التى وقعت أثناء انعقاد المجلس والتى تم تداولها وإعداد تقرير مفصل ليتم فى ضوئه اتخاذ القرارات، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه ستتم المتابعة اللحظية لتطورات واقعة نادى الطيران الرياضى، والتأكد من انتهائها بشكل كامل ، وعودة الاستقرار للنادى ، وكافة الأنشطة بشكل كامل دون التأثر بتلك الأزمة العابرة على الاعضاء والرواد ومختلف الأنشطة بالنادي.

يأتى ذلك انطلاقاً من دور وزارة الشباب والرياضة في تحقيق الصالح العام داخل الهيئات الرياضية، والحفاظ على أمنها وسلامتها، وقيام الجهات الرقابية بمتابعة النواحى  المالية والإدارية فى ضوء اللوائح والقوانين المحددة فى هذا الشأن.

وزير الشباب و الرياضة وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة محافظة القاهرة

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