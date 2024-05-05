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رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة بالشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى القنايات المركزي

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

شملت زيارة وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، الذي تم التشغيل التجريبي له منذ عدة أشهر بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون و١٥٠ ألف جنيه، دعم من ميزانية المديرية، مطمئناً على تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وعلى التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية.

وأكد على أهمية سرعة تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للحالات المرضية المترددة على الاستقبال، متفقداً غرفة عقر الحيوان، وتم التأكد من توافر الأمصال واللقاحات بها، كما تفقد بنك الدم التخزيني، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، كما تم المرور على وحدة التعقيم والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة بها، ومن توافر مخزون احتياطي من الآلات والأدوات المعقمة يكفي يومين عمل.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تفقد العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع لعدد ١٣ سرير وبها ١٢ حالة مرضية، متابعاً أداء عمل الصيدلة الإكلينيكية بها، ودورهم الهام في تحديد جرعات العلاج المناسبة لكل حالة، والتخفيف من معاناة المرضى، وقام بمناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتقديم العلاج وفقاً للتشخيص الطبي والبروتوكولات المحددة لكل حالة.

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، متفقداً قسم العناية المركزة للأطفال، والتي تسع لعدد ٩ أسرة وبها ٥ حالات، مطمئناً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

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كما رحب "مسعود" أثناء الزيارة بمصطفى الحسيني بالإدارة العامة للصحة المهنية بالوزارة، والذي يقوم بمتابعة أعمال الصحة السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، في زيارة إشرافية للمحافظة

وتفقد قسم الحضانات، والذي يسع لعدد ٢٠ حضانة، موجهاً بسرعة صيانة أي أجهزة معطلة، وعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وترشيد استهلاك المضادات الحيوية بالأقسام المختلفة.

كما تفقد قسم العمليات الجراحية الجديد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته منذ عدة أشهر، ويضم ٣ غرف عمليات كبرى، وقام بمناظرة لست العمليات الجراحية، مؤكداً على أهمية إجراء العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث والعمليات ذات المهارة، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما تفقد العيادات الخارجية بالمستشفى، وقام بمناظرة سجلات التردد على عدد من العيادات التخصصية، موجهاً بسرعة رفع كفاءة العيادات الخارجية، وعمل الدهانات اللازمة لها.

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