من الشرقية إلى تصدّر تريندات الوطن العربي.. من هو إسلام بلوكا مغني الراب

إسلام محمد مرسي، هو الاسم الحقيقي لإسلام بلوكا، مغني راب وكاتب أغاني وموزع من الشرقية…

لمع اسم اسلام بلوكا كمغني راب، وقام ببناء قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بعد تصدر أغنيته الشهيرة لاحبيبك ولا قلبك كما انتشرت أيضًا في أوروبا ، وذلك لما يمتلكه من مواهب وقدرات وظفها بالشكل الصحيح في عالم الغناء والطرب.

وقدم بلوكا أولى أغانيه ’’الناس عاوزه ترتاح’’ عام 2012م، ليصبح واحدًا من أحد مغنيني الراب في مصر، واشتهر بأغنيته “لا حبيبك ولا قلبك” التي تلقت أكثر من مليوني مشاهدة على التيك توك



بدأ المطرب المصري الشاب اسلام بلوكا مسيرته الفنية في عام 2007 عندما قدم مجموعة من أغاني الراب عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب، وكان يقدم مقاطع تعتمد على الموسيقى الراب السريعة وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واستطاع جذب مجموعة كبيرة من المعجبين، ثم فاجأ جمهوره باختفائه فترة.

عاد بلوكا في عام 2023 بأغنية جديدة بعنوان لاحبيبك ولاقلبك ، والتي تعد شرارة انطلاقة وشهرته من جديد وزاد من خلالها عدد متابعيه وجمهوره على أرض الواقع وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

الحياة الشخصية لـ إسلام بلوكا من مواليد مدينة ابوحماد محافظة الشرقية في مصر عام 1992م ، بدأ مسيرته الغنائية منذ عام 2007م،

يمتلك بلوكا مواهب غنائية رائعة، حيث بدأ مشواره الغنائي من خلال تقديمه لأغاني الراب، وحصل على إعجاب عدد كبير من الناس، وتميز في صناعة محتوى متنوع من الأعمال الفنية، حتى استطاع الوصول إلى رتبة الشهرة .

حقائق عن إسلام بلوكا

في 2012، أعلن بلوكا اختفاءه لأسباب شخصية

قام بلوكا بتوضيح سبب اختفائه، وهو الضغط الذي فُرض عليه، واختلاف مستويات التوقعات التي حاصره الناس بداخلها.

في يناير 2023، كان بلوكا حديث وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم إصدار أغنية حبيبك ولاقلبك التي تصدرت التريند في أوروبا والوطن العربي ومن ثم أصدر أغنية اللي جانا نضمه وتدور كلماتهم حول غدر الصحاب والصحاب التي تتبع المصلحة

وكان آخر إصداراته أغنية جيبت المولتو التى أصدرها في أول أيام عيد الفطر المبارك وهى توجه رسالة للشباب الذين ينقلون الكلام وينشرون النميمة ويفتعلون المشاكل بين الاصحاب عن طريق نقل الكلام وجاء ذلك في صورة معاتبه بينه وبين احد الاشخاص في الاغنيه الجديدة

إنجازات اسلام بلوكا

منذ بداية مشوار اسلام بلوكا في غناء الراب، قام تقديم عدد من الأغاني المتنوعة في الكلمات والألحان، وحققت نجاح كبير في مصر والعالم العربي حيث تخطت اكثر من مليونى مشاهد، ومن أبرز الأعمال الغنائية التي قدمها، اسلام بلوكا

• أغنية لاحبيبك ولاقلبك.

• أغنية اللي جانا نضمه.

• أغنية جيبت المولتو.

• أغنية متخافش يافلسطينى

• أغنية كفي نفسك.

• أغنية المانيا.

• أغنية الناس عاوزه ترتاح.

• أغنية الوضع اختلف.

كما صرح بلوكا عن إعلانه لـ أغنيهة ميكس بينه وبين مغنيه لبنانية ومن المتوقع تصدره التريند الفترة القادمة.