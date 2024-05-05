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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 241 مخالفة منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 بالمنوفية

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك تزامناً مع احتفالات أعياد القيامة المجيد و شم النسيم.


وأكد محافظ المنوفية أنه منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 وحتى الآن تم إزالة 241 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

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 وأوضح بيان الادارة العامة للازمات والحد من المخاطر بديوان عام المحافظة أن الإزلات التي تم تنفيذها تتضمن إزالة 73 متغير مكاني و 17 بناء بدون ترخيص و 25 حالات تعدي على أراضي زراعية و 125 حالة تعدي على أراضي ومباني أملاك الدولة .

و أكد محافظ المنوفية أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة ، منوها بأن هذا يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإزالة الفورية الإدارة العامة للأزمات البناء بدون ترخيص المتغيرات المكانية الموجة الـ 22 حالات التعدى منظومة المتغيرات المكانية

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