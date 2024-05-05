مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي تهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يرصد تهنئة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كالعادة مؤسسة النائب محمد أبو العينين تهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد في زيارة لهم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "تقديم مؤسسة أبو العينين التهنئة للأقباط يأتي ضمن الأدوار التي تقوم بها المؤسسة في كافة الأعياد والمناسبات الدينية".



وقال الحاج مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي،: "دائما كل عام نخرج من مؤسسة أبو العينين بلجنة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد"، متابعا: "كل عام ومصر بخير".

