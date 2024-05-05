الكشف الطبي على 482 حالة في أول أيام القافلة المجانية بالوادي الجديد

وقعت القافلة الطبية المجانية التي تنظمها محافظة الوادي الجديد بالتعاون والتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية، في أول أيام عملها، الكشف الطبي المجاني على 482 حالة، بمستشفى الداخلة العام، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له، أن القافلة توقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية بتخصصات ( الرمد، والجهاز الهضمي، والتخدير) وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، والحجز والكشف بأسبقية الحضور.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، في وقت سابق، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بالتنسيق والتعاون مع إحدي الجمعيات الأهلية والتي ستزور المركز بمستشفى الداخلة العام، وذلك خلال الفترة من السبت 4 مايو والتي تستمر في تقديم خدماتها حتى يوم الإثنين 6 مايو الجاري 2024.



ومن جانبه أكد دكتور لواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة , إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.