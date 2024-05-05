عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعـ.ـدام 172 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في الوادي الجديد

لحوم فاسده
لحوم فاسده

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، ، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية من محلات الجزارة والرياشات، خلال الساعات الماضية؛ للتفتيش على المعروضات ومدى صلاحيتها والمخزون في تلك المنشآت للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير غذاء صحي وأمن وبناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم وذلك لقرب الاحتفال بأعياد شم النسيم.

تموين الوادي الجديد: توريد 148 ألف طن قمح للشون والصوامع.. صور


وأوضح الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن ضبط 128 كيلو لحم من عجل بقرى مصاب بطفيليات الدم (بابيزيا) ط، و14 كيلو كرش أحشاء داخلية، و15 كيلو كبدة، و15 كيلو لحمة رأس، مذبوحة خارج المجازر وغير غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ولفت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للاطلاع والتصرف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين. 

إستهلاك الآدمى استصلاح استصلاح الاراضى استصلاح الأراض ادارة ابيز استهلاك أراضي إدارة الهيئة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم القصير وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة طب البيطري صحة المواطن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة

ترشيحاتنا

المقاطعة تواصل نجاحها.. البلطي يتراجع 30 جنيها والماكريل بمائةجنيه

هل رفض عريس لمجرد أنه مش جميل حرام وتكبر على نعمة الله؟

فضل: ما يحدث بملف الدوري سخيف وصورتنا سيئة بالخارج

تنظيم الوقت وتخفيف الضغوط.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

الحبس 5 سنوات وعقوبات مغلظة لجريمة التحرش في القانون

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تخلصك من الأملاح بعد تناول الفسيخ مباشرة

أهم 7 نصائح لزيادة مدى بطارية سيارتك الكهربائية

كاش مايوه.. ناهد السباعي تثير الجدل من البحر

سواء كان صديقك أو زميلك في العمل.. 8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ