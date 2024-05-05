إعـ.ـدام 172 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في الوادي الجديد

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، ، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية من محلات الجزارة والرياشات، خلال الساعات الماضية؛ للتفتيش على المعروضات ومدى صلاحيتها والمخزون في تلك المنشآت للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير غذاء صحي وأمن وبناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم وذلك لقرب الاحتفال بأعياد شم النسيم.



وأوضح الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن ضبط 128 كيلو لحم من عجل بقرى مصاب بطفيليات الدم (بابيزيا) ط، و14 كيلو كرش أحشاء داخلية، و15 كيلو كبدة، و15 كيلو لحمة رأس، مذبوحة خارج المجازر وغير غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للاطلاع والتصرف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.